5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ile kapatıldı
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5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ile kapatıldı

5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ile kapatıldı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarındaki bir kapı briket ile kapatıldı.

04.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:18

5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ile kapatıldı

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarındaki bir kapı briket ile kapatıldı. Ortaya çıkan çirkin görüntü, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Milattan önce 3000- 4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surları, Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine 2015 yılında alınan Diyarbakır surları, 2015 yılındaki sur olaylarında tedbir amaçlı bazı kapıları beton bloklarla kapatıldı. Terörün kökünün kazınmasının ardından kapatılan sur girişleri, bir bir açılırken bir kapı, briket ile kapatılıp çirkin görüntünün ortaya çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlar çirkin görüntünün biran önce ortadan kaldırılmasını talep etti.

5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ile kapatıldı

Kaynak: İHA

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