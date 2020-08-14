5 bin yıllık caddenin kaderini değiştiren kadınlar Diyarbakır'da bilinen tarihi 5 bin yıla dayanan Hazreti Süleyman Caddesi, son dört yılda kadın girişimcilerin cazibe merkezi haline geldi.

Diyarbakır'da bilinen tarihi 5 bin yıla dayanan Hazreti Süleyman Caddesi, son dört yılda kadın girişimcilerin cazibe merkezi haline geldi. Butik, takı ve kozmetik mağazaları ile kafeterya işletmeciliği yapan kadınlar, geçmişte "varoş" olarak bilinen, tenha ve bakımsız caddenin çehresini de kaderini de bir anda değiştirdi.

Kaynak: DailyMotion.com