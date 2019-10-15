5 bin tane Türk Bayrağı dağıtılacak

15.10.2019 14:24

Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyonluğun iki adayı 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecikspor karşı karşıya geleceği müsabaka öncesi Osmaneli Belediye Münür Şahin, birlik beraberlik mesajı verdi. Maç öncesi iki takım taraftarlarına Türk Bayrağı dağıtılacak.



Bilecik 1. Amatör Lig 5'inci haftasında Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanacak 1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor müsabakası öncesi Osmaneli Belediye Münür Şahin, birlik beraberlik mesajı verdi. Ligde 4 hafta sonunda puan kaybetmeyen 3 takımdan iki takımın karşılaşması iki takım seyircilerinin yoğun ilgi göstermesi beklenirken, taraftarların Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartlar asacağı öğrenildi.



"İkisi de bizim takımımız"



Zorlu maç öncesi bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Münür Şahin, birlik beraberlik mesajı vererek, "Bu hafta oynanacak olan müsabakanın şampiyonluk yarışının yanı sıra ayrı bir daha önemi var. Bu maç öncesi iki taraftarlar arasında havayı gayet güzel buluyorum. İki takım taraftarları Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartlar asacağı öğrendik. Bizler de onlara destek amaçlı 5 bin tane Türk Bayrağı siparişi verdik. Bu Türk Bayrakları iki takım taraftarlarına maç öncesi dağıtacağız. O gün bizlerde statta marşlar çalarak, şanlı Türk ordumuza desteğimiz göstereceğiz. Ben Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'ya perşembe günü gelip stadımızda bir antrenman yapmaları yönünde bir talep yapacağım. Ardından iki takım futbolcuları yönetimi ve başkanları hep birlikte bir yemek yiyerek, kaynaşma sağlamak istiyorum. Osmaneli taraftar liderlerine Bilecikspor taraftar lideri görüşmeleri yönünde bir talebim olacak. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bu günlerde onlarında birlik beraberlik içinde olmasını isteyeceğim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA