5 Bin Suriyeli Ramazan Bayramı İçin Ülkesine Gitti

5 Bin Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkesine gitti

KİLİS - Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen 5 bin Suriyeli Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti.

Suriye'de 9 yıldır süren iç kargaşa ile Esad yönetimi terör örgütü DEĞAŞ ile PYD'nin zulmünden kaçarak güvenli liman gördükleri Türkiye'ye yerleşen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere Ramazan Bayramını ülkelerinden getirmek için gidiyorlar.

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus, Afrin ilçeleri, Mare, Soran, Aktarin kasabaları, çeşitli şehir ve köylere gidiyor.

Bugün sabah itibariyle Kilis'ten 5 bin civarında Suriyeli ülkesine gitti. Göç İdaresi tarafından 6 büyük çadırın kurulduğu alanda bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.

Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin verilirken, Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkış işlemlerinin ardından Suriye'ye geçmeye başladılar. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA