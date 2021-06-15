5 Bin Metreküplük Depo İnşaatı Sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde birçok noktada depo imalatları gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde birçok noktada depo imalatları gerçekleştiriyor. Kartepe ilçesinin kesintisiz içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

DEPO İMALATLARI DEVAM EDİYOR

Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklim değişiklikleriyle beraber içme suyu kaynaklarının korunması ve depolanmasının önemi her geçen gün artıyor. İSU, çevresel faktörleri planlayarak yapılan yatırımlarını bu çerçevede gerçekleştirmeye devam ediyor. Kocaeli genelinde 2021 yılı yatırım programı kapsamında 50'nin üzerinde depo imalatı yapıyor. Kullanım ömrünü doldurmuş depoların yerine daha büyük kapasiteli yeni depolar yapılırken nüfus planlaması dahilinde ihtiyaca yönelik daha büyük kapasiteli depoların imalatları devam ediyor.

AVLUBURUN 5 BİN METREKÜPLÜK DEPONUN GROBETON SERİMİ YAPILDI

2021 yılı yatırım programı kapsamında Kartepe ilçesinde toplamda 7 adet depo imalatı gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 5000 m³ kapasiteli Avluburun İçme suyu depo inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisinin yanına inşa edilen deponun temel ve hafriyat çalışmaları tamamlanarak grobeton serimi yapıldı.

KETENCELER DEPO İMALATI SON AŞAMAYA GELDİ

Köylerde yapımı devam eden depo inşaatlarında Ketenceler 300 m³'lük depo inşaatında son aşamaya gelindi. Yapılan çalışmalarda hazne perde beton dökümü tamamlandı. Depoların tamamlanmasının ardından içmesuyu iletim hatlarının bağlantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre