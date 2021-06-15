5 Bin Metreküplük Depo İnşaatı Sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 Bin Metreküplük Depo İnşaatı Sürüyor

5 Bin Metreküplük Depo İnşaatı Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde birçok noktada depo imalatları gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde birçok noktada depo imalatları gerçekleştiriyor. Kartepe ilçesinin kesintisiz içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

DEPO İMALATLARI DEVAM EDİYOR

Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklim değişiklikleriyle beraber içme suyu kaynaklarının korunması ve depolanmasının önemi her geçen gün artıyor. İSU, çevresel faktörleri planlayarak yapılan yatırımlarını bu çerçevede gerçekleştirmeye devam ediyor. Kocaeli genelinde 2021 yılı yatırım programı kapsamında 50'nin üzerinde depo imalatı yapıyor. Kullanım ömrünü doldurmuş depoların yerine daha büyük kapasiteli yeni depolar yapılırken nüfus planlaması dahilinde ihtiyaca yönelik daha büyük kapasiteli depoların imalatları devam ediyor.

AVLUBURUN 5 BİN METREKÜPLÜK DEPONUN GROBETON SERİMİ YAPILDI

2021 yılı yatırım programı kapsamında Kartepe ilçesinde toplamda 7 adet depo imalatı gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 5000 m³ kapasiteli Avluburun İçme suyu depo inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisinin yanına inşa edilen deponun temel ve hafriyat çalışmaları tamamlanarak grobeton serimi yapıldı.

KETENCELER DEPO İMALATI SON AŞAMAYA GELDİ

Köylerde yapımı devam eden depo inşaatlarında Ketenceler 300 m³'lük depo inşaatında son aşamaya gelindi. Yapılan çalışmalarda hazne perde beton dökümü tamamlandı. Depoların tamamlanmasının ardından içmesuyu iletim hatlarının bağlantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 Bin Metreküplük Depo İnşaatı Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:19:20. #1.14#

title