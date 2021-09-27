5 bin metre paletli yüzmede dünya şampiyonu olan Derin Toparlak,1000 metrede ise 3'üncülüğü elde etti

Kolombiya'da yapılan Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5000 metre mesafeli yarışı ilk sırada bitiren Derin Toparlak, paletli yüzme yetişkinlerde Türkiye'nin ilk madalyasını alarak tüm su sporlarında Türkiye'nin en büyük başarısına imza atmıştı. 43 dakika 50 saniye ve 88 saliselik derecesiyle 2 gün önce dünya şampiyonu olan Derin Toparlak bu kez 1000 metre yarışı için suya girdi. Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu olan ve Su Altı Sporları Federasyonu'nun desteklediği milli sporcu Derin Toparlak dün gece ise 1000 metrede 3'üncülüğü elde etti.

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