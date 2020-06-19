5 bin liraya aldığı traktöre 15 bin lira masraf edip çalışır hale getirdi
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5 bin liraya aldığı traktöre 15 bin lira masraf edip çalışır hale getirdi

5 bin liraya aldığı traktöre 15 bin lira masraf edip çalışır hale getirdi Antalyalı traktör tutkunu 54 yıllık traktörü çalışır hale getirdi Antalya'da yaşayan traktör tutkunu çiftçi, 5 bin liraya aldığı 1966 model traktörü 15 bin lira masraf ederek baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirdi.

19.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:05

5 bin liraya aldığı traktöre 15 bin lira masraf edip çalışır hale getirdi

Antalyalı traktör tutkunu 54 yıllık traktörü çalışır hale getirdi

ANTALYA- Antalya'da yaşayan traktör tutkunu çiftçi, 5 bin liraya aldığı 1966 model traktörü 15 bin lira masraf ederek baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde eski traktörlere tutkun olan çiftçi, 5 bin liraya aldığı 1966 model traktörü, 15 bin lira masraf ederek baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirdi. Hayalini kurduğu traktöre kavuşmak için her gün Serik sanayi sitesinde ustalarla birlikte adeta mesai yapan traktör sahibi Yaşar Boncuk, "Yeni aldığım traktör, ustalarımız tarafından yapıldı. Traktörümüz 6 ileri 2 geri viteslidir. 35 litrelik mazot deposuna sahip" diye konuştu.

"66 model ilk traktörlerden biri"

Sanayi esnafı Ramazan Güner ise traktörün 1966 model ilk traktörlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar milletin arayıp da bulamadığı traktörlerden bir tanesi. Çiftçi kardeşlerimizin en kıymetlisi traktörüdür. Canını al traktörünü alma o derece çok kıymetlidir. Ondan dolayı bakımını yaptırdık sahibi 5 bin liraya aldı. 15 bin lira masraf etti bu hale getirdi. Şimdi gözü gibi bakıyor, evlatlarından ayırmıyor" şeklinde konuştu.

5 bin liraya aldığı traktöre 15 bin lira masraf edip çalışır hale getirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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