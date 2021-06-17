5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB'de aşı uygulaması
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5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB'de aşı uygulaması

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Sağlık

5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB'de aşı uygulaması Bartın'da mobil ekiplerce 5 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesinde Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı.

5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB'de aşı uygulaması

BARTIN - Bartın'da mobil ekiplerce 5 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesinde Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı.

Bartın'da sağlık tesislerinde uygulanan Kovid-19 aşı uygulamasının kapsamı mobil ekiplerle genişletildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın aşı takvimine Organize Sanayi Bölgelerinde çalışanların da dahil edildiğini duyurmasının ardından Bartın'da oluşturulan mobil ekiplerle 5 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesinde aşı uygulaması başlatıldı.

Aşılama uygulaması sırasında olası alerjik reaksiyonlara karşı 112 ekipleri, acil ambulansı ve doktor ekibi hazır bekletilirken tüm fabrika çalışanlarının yerinde aşılandığı uygulama çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

OSB'de çalıştığı tekstil fabrikasında aşılanan fabrika işçilerinden Raşit Yavuz, "Sağ olsun devletimiz aşı yapılması için şirketimize kadar gelmiş bulunmakta ve bizde memnuniyetle karşıladık. Aşımızı olduk. İnşallah en kısa zamanda da bu Kovid belasından devletimizin de göstermiş olduğu çok büyük gayretler dolayısıyla bitiririz. Bu beladan kurtuluruz. Teşekkür ediyorum, çok memnunuz. İlk aşımı oldum herkese teşekkürler." Dedi.

Fabrikanın kadın çalışanlarından Yonca Yalçın'da, "Firmamıza ve devletimize teşekkür ederiz. Buraya kadar gelip bize aşı oldurdular. Ben çok mutluyum aşı olduğum için. Herkesin de olmasını söylüyorum. Çünkü bu hastalığın geçmesi lazım, bitmesi lazım." Dedi.

Aşılama uygulamasının gerçekleştirildiği tekstil fabrikası yöneticisi Kerem Aydın ise, "Kovid-19 nedeniyle önce Sağlık İl Müdürlüğüne böyle bir şey yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada olması hem iş açısından, hem insanların aşılanması açısından, en azından hepsinin aşılanma yolunda gayret gösterdim. Bu aşılamada emeğin geçen tüm sağlıkçılara teşekkür ediyoruz. Aşıdan sonra tabi yine maske, mesafe kurallarına uyacağız. İnşallah devletimizin vermiş olduğu şeylere göre belki ileride daha iyi bir sağlıklı günlere geçer, insanlar da rahat bir nefes alır bizde rahat bir nefes alırız. Aşılamayla insanların daha huzurlu olacağına inanıyorum." İfadelerinde bulundu.

Bartın Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu da aşılama uygulaması sayesinde üretim faaliyetlerinin aksaklığa uğramadan hızlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, "Organize Sanayi Bölgemizde aşılandırma çalışmaları Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda Sağlık Müdürlüğümüze, Sayın Valimize teşekkürlerimizi sunarız. Bu sayede aşılandırmaların da tamamlanmasıyla Organize Sanayi Bölgemizde üretim hızlı bir şekilde devam edecek ve ülkemize de katma değer sağlamaya devam edeceğiz." Şeklinde konuştu.

5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB'de aşı uygulaması
5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB'de aşı uygulaması
5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB'de aşı uygulaması
5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB'de aşı uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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