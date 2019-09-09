09.09.2019 19:08

Trabzon'da Muharrem Ayı kapsamında 5 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde mehteran ekibi konser verdi.

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Muharrem Ayı'nın ve Aşure Günü'nün önemine değindi.

Zorluoğlu, Muharrem Ayı'nın İslam tarihinde bazı acıların yaşandığı günleri de hatırlattığını ifade ederek, "O günler için hepimiz derinden üzüntü duyuyoruz. Ancak biz Muharrem Ayı'nı ve Aşure Günü'nü ayrılıkların değil birlikteliklerin, düşmanlıkların değil, kardeşliğin hakim olduğu bir gün olarak görüyoruz ve öyle değerlendiriyoruz. Muharrem Ayı ve Aşure Günü tüm İslam alemine hayırlar getirsin." dedi.

Aşure Günü'nün birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu ayrılıkların düşmanlıkların savaşlar ile zulümlerin sona erdiği bir gün olarak idrak edildiğini dile getiren Zorluoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra etkinlik kapsamında hazırlanan 5 bin kişilik aşure, Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: AA