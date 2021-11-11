5 bin fidandan oluşan hatıra ormanı öğretmenlere armağan edildi

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Sultangazi Belediyesi, 5 bin fidandan oluşan hatıra ormanını ilçede görev yapan öğretmenlere armağan etti. 'Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nın ilk fidelerini öğretmenler ile öğrenciler toprakla buluşturdu.

Dişbudak, ıhlamur ve çınar türlerinden oluşacan 5 bin ağaçlık "Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı"nı ilçede görev yapan öğretmenlere armağan eden belediye, ormanın ilk fidelerini öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ve Yakup Dalkılıç, Eğitimden Sorumlu Belediye Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz meclis üyeleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Başkan Dursun, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ağaç fidelerini toprağa ekti. Öğretmenler ve öğrencilerle muhabbet eden Dursun, eğitime verdikleri güçlü destekle her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Dursun, etkinliğin sonunda tüm öğretmenlere teşekkürlerini sunarak pentas çiçekleri armağan eti. Öğretmenler ve öğrenciler de Başkan Dursun'a teşekkür etti.

EN GÜZEL ANI

Bu tür etkinliklerin çocukların gelişiminde çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, böyle güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinlik, çocuklarımız için gerçekten çok önemli. Bu ağaç dikim etkinliği, ileride anlatacakları en güzel anılarından biri olacak" dedi.

'DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZE GÜZEL BİR HATIRA ORMANI ARMAĞAN ETMEK İSTEDİK'

İlçede görev yapan öğretmenlerle buluşmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bizden güzel bir orman talebinde bulundular. Biz de bu çalışmayı yaparak değerli öğretmenlerimize güzel bir Hatıra Ormanı armağan etmek istedik. Bugün de ormanımızın fidelerini toprakla buluşturduğumuz bu güzel etkinlikte birlikteyiz. Esasında Sultangazimizin dört bir köşesinde, caddelerinde, sokaklarında, ıhlamurlarımızı, çınarlarımızı toprakla buluşturduğumuz bir dönemdeyiz. Şehrimizin daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir olması adına büyük gayretle çalışıyoruz. Bugün de burada, öğretmenler gününün öncesinde, siz değerli öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle böyle bir programda bir arada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

ÇOCUKLAR DOĞAYI DAHA İYİ ANLAYIP DAHA FAZLA SEVSİNLER VE KORUSUNLAR DİYE…

Sultangazi'deki okullar için yapacakları yeni çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun, "Yine önümüzdeki günlerde okullarımız için bir çalışmamız olacak. Çocuklarımızın bitkiyle, yani yaşayan bir varlıkla iç içe olup onun yaşamını daha iyi anlayabilmesi için yaklaşık 20.000 adet küçük bitki kitini okullarımıza dağıtacağız. Böylece çocuklarımız bir bitkinin nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü, yaşadığını daha iyi gözlemleyecekler ve doğayı daha iyi anlayıp daha fazla sevecekler, koruyacaklar" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN GAYRETİMİZ DOĞAYA SAYGILI BİR NESİL YETİŞTİREBİLMEK İÇİNDİR'

Eğitime çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Dursun, konuşmasını şu sözleriyle noktaladı:

"Bütün gayretimiz doğayı seven, koruyan ve doğaya saygı duyan bir nesil yetiştirebilmek içindir. Hep birlikte bunu başarabildiğimiz takdirde doğa bunun karşılığını bizlere çok güzel verecektir ve bizler daha güzel bir dünyada yaşıyor olacağız."

HER ÇOCUK BİR FİDANDIR

Öğretmenlere armağan edilen hatıra ormanı ve düzenlenen ağaç dikim etkinliği için belediyeye teşekkür eden Sultangazi Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ise "Bugün burada 'Geleceğe Nefes' programı kapsamında ülkemizin yeşillenmesine bir katkı sağlamak istedik. Çünkü biz, kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin diye emreden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bugün burada çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferin bir de öncesi var. Sultangazi Belediyemiz, bu alanı çok güzel hazırladılar. Hiçbir konuda bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yeşillenmesine katkı sağlamak durumundayız. Sadece ağaçlarımızın değil, çocuklarımızda da doğayı sevme ve koruma bilincinin yeşermesine katkı sağlamak zorundayız" dedi.