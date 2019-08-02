Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentte yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin, "Geçen yıl ve bu yılla birlikte 5 bin dönüm üzerinde meyve bahçeleri kurduk" dedi.

Vali Elban, TRT Parkı Mesire Alanında, oluşturulan meyve ağaçları bahçesinde incelemede bulunarak geçen yıl 28 bin fidanın toprakla buluştuğu alanla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin'den bilgi aldı.

Damla sulama sistemiyle oluşturulan meyve bahçesini gezdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Elban, il geneli uygulanan Ağrı İli Meyvecilik Projesi kapsamında geçen yıl 635 dönüm meyve bahçesi kurduklarını söyledi.

Bu yılda il merkezi ve ilçelerde yaklaşık 5 bin dönümlük bir alana meyve bahçesi kurduklarını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Özellikle bölgemize uyum sağlayıp sağlamayacağını görmek için meyve bahçelerini 5 dönümden küçük, 10 dönümden de büyük yapmadık. Geçen yıl diktiğimiz fidanlardan yüzde 90 başarı sağlandı. Geçen yıl diktiğimiz fidanların bu sene meyveleri de çıktı. Bu sene diktiklerimiz fidanlarda da aynı başarı söz konusu. Meyve işi gayet iyi gidiyor. Kendilerine meyve bahçesi yaptığımız vatandaşlarımızda bundan gayet memnun."

-"5 bin dönümün üzerinde meyve bahçeleri kurduk"

Elban, TRT Parkı'nda Valilik ve İl Özel İdaresine ait bin 200 dönümlük arazi bulunduğunu belirterek, bu alanın tamamını ağaçlandırdıklarını dile getirdi.

Bölgeye 28 bin ağaç diktiklerini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Bu alanın büyük bölümünü diğer yapraklı ağaçlara, çok az bir bölümüne de iğne yapraklı ağaç dikiyoruz. Sınırlı sayıda bir alana da meyve ağacı diktik. Buranın Ağrı halkı için mesire alanı olmasını istedik. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte gelip burada pikniklerini yapsınlar. Geçen yıl ve bu yılla birlikte 5 bin dönüm üzerinde meyve bahçeleri kurduk. Buranında bir bölümünü meyve bahçesi yaparak projenin somut olarak burada da kamuya ait bölümünü görüyoruz. Dolayısıyla her vatandaş meyve bahçesi kurmadı, her vatandaşın meyve bahçesi de yok. Onlar da çocukları ve aileleriyle birlikte bizim fidanlığımızı görecekler, onların büyümesine şahitlik edecekler."

-"Meyve veren yeşil bir Ağrı olsun istiyoruz"

Parktaki meyve bahçesinin ilde bir pilot uygulama olarak düşündüklerini anlatan Elban, kırsal bölgelerde de hem meyve hem de normal ağaçlandırma faaliyetinin ciddi bir hız kazanacağını vurguladı.

Kırsal ve kurak yapıdan yeşil bir Ağrı'ya dönüştüklerini söyleyen Elban, "Yemyeşil bir Ağrı'ya giderken tabi sadece yeşil değil aynı zamanda bir kısmı da meyve veren yeşil bir Ağrı olsun istiyoruz. Biz kendimize göre bir hedef koyuyoruz ama vatandaşında alanda tepkisine göre hedefimizi revize ediyoruz. Artıyoruz ya da azaltıyoruz. Geçen yıl kurduğumuz alanı bir miktar artıracağımızı düşündük. Baktık vatandaşta talep çok bu defa yaklaşık onun 8-9 katı bir alan planladık. Önümüzdeki yıl içerisinde bu yıl yaptığımız kadar bir planlamamız var, ama vatandaşlarımızın kurulan bahçeler konusunda verecekleri tepkiye göre belki bu sayıyı biraz daha artırmak durumunda kalabiliriz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Engin de Vali Elban'ın talimatları ve öncülüğünde, İl Özel idaresinin finansman ve desteği ile 2018 yılında projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

2018 yılında il genelinde toplam 20 bin 800 adet fidanı toprakla buluşturduklarına işaret eden Engin, bölgeye toplam 50 basınçlı damla sulama sistemli kapama meyve bahçesi kurulumu yapıldığını bildirdi.

2019 yılında ise toplamda 93 damla sulama sistemli kapama meyve bahçesi kurularak elma, armut, kiraz, vişne, ceviz, kayısı ve erik olmak üzere 105 bin 500 meyve fidanı dikildiğini ifade eden Engin, 2 yılda toplamda 126 bin meyve fidanının toprak ve çiftçilerle buluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA