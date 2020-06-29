5 bin 679 aday, geçici kimlik düzenlenerek LGS ve YKS'ye girdi
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5 bin 679 aday, geçici kimlik düzenlenerek LGS ve YKS'ye girdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, 2 haftalık sınav sürecinde 5 bin 679 kişiye geçici kimlik belgesi düzenlenerek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmelerinin sağlandığı açıklandı.

5 bin 679 aday, geçici kimlik düzenlenerek LGS ve YKS'ye girdi
29.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:40

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, 2 haftalık sınav sürecinde 5 bin 679 kişiye geçici kimlik belgesi düzenlenerek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmelerinin sağlandığı açıklandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20.00'a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07.00-13.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulmuştur. İki haftalık sınav sürecinde il veya ilçe nüfus müdürlüklerinde 2 bin 500'ü aşkın nöbetçi personelle sınava girecek adayların randevusuz olarak T.C. kimlik kartı başvurularını alıp geçici kimlik belgesi düzenleyen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra çalışanları ile 5 bin 679 gencin sınava girebilmesini sağlayarak umutlarına ortak oldu" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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