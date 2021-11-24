5 bin 594 sentetik hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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5 bin 594 sentetik hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 bin 594 sentetik hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'a araçla 5 bin 594 adet sentetik ecza hap sokmaya çalışan 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

UŞAK (İHA) - Uşak'a araçla 5 bin 594 adet sentetik ecza hap sokmaya çalışan 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla il dışından uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda araç, kontrol noktasında ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan çalışmalarda 5 bin 594 adet sentetik ecza hap bulunurken araç içerisindeki 5 şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.Y., S.A. ve R.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

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