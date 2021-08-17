Son dakika haberi! 5 bin 100 dolarlık tırnakçılık kameralara yansıdı
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Son dakika haberi! 5 bin 100 dolarlık tırnakçılık kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Fatih'te bir döviz bürosundan 5 bin 100 doları 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İranlı şahıs ve beraberindekiler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih'te bir döviz bürosundan 5 bin 100 doları 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İranlı şahıs ve beraberindekiler polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih'te faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döviz bürosuna gelen yabancı uyruklu şahıs döviz bozdurmak istediğini söyledi. Bürodaki görevlinin paraları bozdurduğu sırada şahıs, çalışanın yanına gelerek paraları kendi alıp saydı. Daha sonra şahıs, 'tırnakçılık' yöntemi ile 5 bin 100 doları alarak uzaklaştı. Olayı fark eden döviz bürosu görevlileri, durumu hemen polise bildirdi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameraları neticesinde şahsın kimliğini tespit ederek ikametine operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde İranlı şahıs ve onunla işbirliği yaptığı tespit edilen 2 İranlı'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındılar.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Nader E. çıkarıldığı mahkeme kararı tutuklanırken diğer iki İranlı şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Son dakika haberi! 5 bin 100 dolarlık tırnakçılık kameralara yansıdı
Son dakika haberi! 5 bin 100 dolarlık tırnakçılık kameralara yansıdı
Son dakika haberi! 5 bin 100 dolarlık tırnakçılık kameralara yansıdı
Son dakika haberi! 5 bin 100 dolarlık tırnakçılık kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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