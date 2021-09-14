Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Teknoloji
Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek

Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek.

Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bilim merkezi, Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli merkezden biri olma özelliğine sahip.

Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek şenlikte 100'e yakın dene-yap atölyeleri, randevulu atölyeler, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve söyleşilerle 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Şenlikte ayrıca "Artırılmış gerçeklik ile hücreyi keşfediyorum", "Artırılmış gerçeklikle vücudumu keşfediyorum", klorofil eldesi ve floresans olayı, "Benim fosilim", meyvelerin DNA'sı, renklerinı ayrıştırma, kodla-hama, origami mikroskop, ahşap atölyesi, cıt cıt devreler, el kremi, dezenfektan yapımı, yapay kar, "Kendi indikatörümüzü yapalım", su analizleri, oyun hamurdan molekül modelleme, şişede eğlenceli nanosıvı kompleks bileşik-iyonik bileşiklerin eldesi, bukalemun, mavi şişe, "Siperlik tasarlıyorum", kaleydoskop, atık malzeme ve pipetten uçurtma yapımı gibi etkinlikler de yer alacak.

TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği 17-19 Eylül'de yapılacak.

Şenliğe katılım için en az 48 saat önce alınmış PCR testi veya çift doz aşı olunması şartı aranacak.

Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek

Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek

Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek

Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek

Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek

Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kylie Jenner Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Okan Buruk Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mansur Yavaş Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 12:57:06. #1.17#