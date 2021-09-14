Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bilim merkezi, Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli merkezden biri olma özelliğine sahip.

Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek şenlikte 100'e yakın dene-yap atölyeleri, randevulu atölyeler, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve söyleşilerle 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Şenlikte ayrıca "Artırılmış gerçeklik ile hücreyi keşfediyorum", "Artırılmış gerçeklikle vücudumu keşfediyorum", klorofil eldesi ve floresans olayı, "Benim fosilim", meyvelerin DNA'sı, renklerinı ayrıştırma, kodla-hama, origami mikroskop, ahşap atölyesi, cıt cıt devreler, el kremi, dezenfektan yapımı, yapay kar, "Kendi indikatörümüzü yapalım", su analizleri, oyun hamurdan molekül modelleme, şişede eğlenceli nanosıvı kompleks bileşik-iyonik bileşiklerin eldesi, bukalemun, mavi şişe, "Siperlik tasarlıyorum", kaleydoskop, atık malzeme ve pipetten uçurtma yapımı gibi etkinlikler de yer alacak.

TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği 17-19 Eylül'de yapılacak.

Şenliğe katılım için en az 48 saat önce alınmış PCR testi veya çift doz aşı olunması şartı aranacak.