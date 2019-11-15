5 başlıkta Fransa'daki üniversite öğrencilerin maddi sıkıntıları
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5 başlıkta Fransa'daki üniversite öğrencilerin maddi sıkıntıları

Fransa'da maddi sıkıntılar nedeniyle kendine yakan öğrencinin trajik hikayesi, üniversite öğrencilerinin son yıllarda yaşadığı zorlukları gündeme getirdi.Fransa'daki üniversite öğrencilerinin maddi durumu ne kadar kötü ? Nelerden mahrum kalıyorlar? Buna karşı nasıl mücadele ediyorlar?

15.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:01
5 başlıkta Fransa'daki üniversite öğrencilerin maddi sıkıntıları

Fransa'da maddi sıkıntılar nedeniyle kendini yakan öğrencinin hikayesi, üniversite öğrencilerinin son yıllarda yaşadığı zorlukları gündeme getirdi.


Anas. K kendini yakmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Macron ile eski liderlerimizi ve Avrupa Birliği'ni geleceğimiz hakkında belirsizlik yaratarak beni öldürmekle suçluyorum. Son istediğim bunun sona ermesi için arkadaşlarımızın mücadeleye devam etmesidir" ifadesini kullanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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