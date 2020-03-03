5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar (2)

03.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:06

ESNAF BANKLARI İSTEDİ

Isparta'da esnaf, 2 şüpheli tarafından çalındıktan sonra bulunan 5 bankın eski yerlerine konulmasını istedi. Esnaf Suat Uysal, "Pazar akşamı banklarımız çalınmıştı. Polislerin titiz çalışması sonucu iki kişi yakalanmış. En kısa zamanda bankların yeniden yerine konulmasını bekliyoruz" dedi.

'SÖYLESELERDİ BELEDİYE VERİRDİ'Esnaf Hasan Harmankaya da "Çalınan 5 bankımız var. Bunlar burada iyiydi. Biz oturuyorduk. Bunun geri gelmesini istiyoruz. Duyduğuma göre çay ocağı için almışlar. Söyleselerdi belediye verirdi. Belediye veriyor her zaman. Banklarımızı geri istiyoruz acilen" diye konuştu.'YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMADA BÖYLE OLMADIĞINI ANLADIK'Şüphelilerin yakalanmasında payı olan Kıbrıs Gazisi Tamer Bilir de şöyle dedi:

"Sokakta bankları görmeyince, belediye aldı sandık. Ama Muhtar Mustafa Bey ile yaptığımız araştırmada böyle olmadığını anladık. İş yerindeki güvenlik kameralarını izlediğimizde iki arkadaşın bankları alıp, bir araca yükleyip gittiklerini gördük. Hemen emniyet yetkililerine haber verdik. 2 kişi yakalanmış ve 'biz bunları çay ocağına koymak için almıştık' demişler. Isparta Belediyesi güçlü bir belediye. Başkan Bey isteseler verirdi. İnsanların bu şekilde hırsızlık yapmalarını istemiyorum."

Kaynak: DHA