Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğiyle düzenlenen "5. Balıkesir İstihdam Fuarı" açıldı.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'ndeki fuarda yaptığı konuşmada, Balıkesir'in 15 bin istihdam hedefinin üzerine çıktığını ve 20 bin istihdam sağladığını belirtti.

İstihdama katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kabak, "Dünyanın en önemli sorunu olan işsizlikle mücadelenin önemli merhalelerinden biri olan bu tür etkinliklerle iş gücü piyasasının arz ve talep taraflarını bir arada bulundurmak çok önemli." diye konuştu.

Tüm illerde kariyer günleri ve istihdam fuarları düzenlediklerini aktaran Kabak, "Her yıl 30 büyükşehirde istihdam fuarları, diğer illerde de kariyer günleri gerçekleştirerek, iş gücü çalışma alanlarını aynı çatı altında buluşturma imkanını sağlıyoruz. İş gücü piyasasının en temel sorunlarından biri, nitelikli iş gücünü ortaya koyup iş gücü piyasasında arz ve talebi yeti ve yetenek anlamında buluşturabilmek." ifadesini kullandı.

"İş gücü piyasasına nefes aldırmayı amaçlıyoruz"

Kabak, istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR'un 2017'de bir tarihi rekora imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"2017'de 1 milyon 57 bin 299 vatandaş, İŞKUR sayesinde iş sahibi ve AŞ sahibi olma fırsatını yakaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Aralık 2017'de düzenlediğimiz İstihdam Şurası'nda, 2018'e ilişkin istihdam seferberliğinin ikinci aşaması başlamış oldu. Artık 2018'de hedeflerimiz, hem ülke hem İŞKUR olarak daha yüksek ve ciddi. İŞKUR olarak istihdamın önünün açılması amacıyla yeni teşvik ve katkı sistemleriyle iş gücü piyasasına nefes aldırmayı amaçlıyoruz. Bu yıl ilk defa 1-3 işçi çalıştıran esnaflara 'Bir senden, bir benden' mottosuyla getirdiğimiz yeni bir istihdam teşvik modeli var. Bu kapsamda, bir kişinin bir aylık maaşını, primini İŞKUR olarak biz karşılayacağız. İkinci ayda işverenimiz karşılayacak. Yani bir yılın 6 ayını İŞKUR, 6 ayı işvereni karşılamış olacak."

Kabak, Türkiye'nin kadın istihdamını son 15 yılda yüzde 50 oranında attırdığını sözlerine ekledi.

Genel Müdür Yardımcısı Kabak, daha sonra Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı ile fuarın açılış kurdelesini kesti.