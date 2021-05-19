5 ayrı yeri yakan şahıs tutuklandı
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5 ayrı yeri yakan şahıs tutuklandı

5 ayrı yeri yakan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya sanayiindeki 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastiklerini ateşe vererek yakan şahıs tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya sanayiindeki 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastiklerini ateşe vererek yakan şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak'ta birbirine yakın 6 farklı alandaki istifli keresteler alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle bir mobilya fabrikasında küçük çapta hasar oluştu. Aynı dakikalarda Mahmudiye Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan lastikler ve sokak başındaki çöpler de ateşe verildi. 5 farklı yerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 5 ayrı yeri yakarken kameraya yakalanan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Onur A. (25) olduğu belirlenen zanlı, 32. Mobilya Sokak'ta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Onur A. tutuklandı. - BURSA

5 ayrı yeri yakan şahıs tutuklandı
5 ayrı yeri yakan şahıs tutuklandı
5 ayrı yeri yakan şahıs tutuklandı
5 ayrı yeri yakan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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