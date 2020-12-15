5 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı
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5 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı

15.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:01
5 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, uyuşturucu madde temin etmek, yaralama ve tehdit, hakaret suçları olmak üzere 5 ayrı yakalama kararı bulunan A.E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.E.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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