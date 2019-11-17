5 ayrı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı

17.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 09:45

Gaziantep polisi akü çalıp kaçmaya çalışan şahsı suçüstü yakaladı. yakalanan şahsın 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.



Yeşil vadi bulvarında 1 şahsın akü çalıp kaçmaya çalıştığı esnada Şahinbey Devriye ekiplerince suç üstü yakalandı. Şahsın yalan kimlik beyan etmesi üzerine polis parmak izinden gerçek kimliği öğrendi. Şahsın 4'ü hırsızlık, 1'i tutukluluktan kaçmak olmak üzere toplam 5 dosyadan arandığı anlaşıldı.



Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA