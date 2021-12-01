5 ayrı suçtan aranan şahıs polisten kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 ayrı suçtan aranan şahıs polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 ayrı suçtan aranan şahıs polisten kaçamadı

Nevşehir'de 5 ayrı suçtan aranan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de 5 ayrı suçtan aranan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 2 ' Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 2 'Mala Zarar Verme' olmak üzere toplam beş 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

İstanbul'da şüpheli olay! Talihsiz kadın, lüks semtteki otel odasında ölü bulundu

İstanbul'da şüpheli olay! Talihsiz kadın, lüks semtteki otel odasında ölü bulundu

 Restoranda pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine koyup kaçtı, o anlar kamerada

Restoranda pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine koyup kaçtı, o anlar kamerada

 Kadıköy'de mukavemet sırasında polisin silahının ateşlenmesiyle bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de mukavemet sırasında polisin silahının ateşlenmesiyle bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title