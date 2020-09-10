5 ayrı olaydan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi
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5 ayrı olaydan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da 5 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

5 ayrı olaydan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi
10.09.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:51

Samsun'da 5 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda yaşanan 5 ayrı olayla bağlantıları olduğu iddia edilen E.Ç., E.K. ve Y.K. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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