5 ayrı ilçede 8 evi soydular, tutuklanarak cezaevine gönderildiler - Haberler
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5 ayrı ilçede 8 evi soydular, tutuklanarak cezaevine gönderildiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5 ayrı ilçede 8 evi soydular, tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde 8 ayrı evi soyduğu belirlenen 4 zanlı ekipler tarafından yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde 8 ayrı evi soyduğu belirlenen 4 zanlı ekipler tarafından yakalandı. Suç dosyası kabarık çıkan biri kadın 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Ocak'ta Esenler Turgut Reis Mahallesi Çengel Caddesi'nde H.Y.'ye ait ve 30 Ocak'ta Esenler Oruç Reis Mahallesi 579 Sokak'ta M.T.'ye ait adreste yaşanan hırsızlık olaylarının ardından ekipler harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayları 23 suç kaydı bulunan ve aranan 20 yaşındaki Okay K., 23 yaşındaki 5 suç kaydı olan Suna A., 24 yaşındaki 14 suç kaydı olan Garip K., 20 yaşındaki 21 suç kaydı bulunan Azat A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. 1 Şubat'ta yapılan çalışmalarda şahısların Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde gerçekleşen 6 ayrı evden hırsızlık olaylarının da failleri oldukları tespit edildi. Toplamda 8 hırsızlık olayına karışan şüpheli biri kadın 4 şahıs, 4 Şubat'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, zanlılardan 3'ünün bir eve doğru gidişleri ve sonrasında kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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