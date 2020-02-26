5 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
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5 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 farklı ikamette hırsızlık yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda polisin yakalayarak adliyeye sevk ettiği 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:43
5 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

'nın ilçesinde 5 farklı ikamette hırsızlık yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda polisin yakalayarak adliyeye sevk ettiği 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı ikametten 2 adet motorlu testere, 2 adet motosiklet, 1 adet televizyon ve elektrik kablosu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramalarda ise ikametlerden çalınan 2 adet motorlu testere ve 1 adet motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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