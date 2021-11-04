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5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri olan 3 kişi jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan evlerinde yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri olan 3 kişi jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan evlerinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini de kontrol eden ekiplerce hırsızlık olaylarını; A.D. (27), S.Ç. (21) ve E.Ç. (27) isimli şüphelilerin, 41 B 3623 plakalı araç ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olduğunu da tespit eden ekipler harekete geçti. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı olduğu tespit edilen mutfak ve elektrikli ev eşyaları da ele geçirildi. Eşyalar sahiplerine teslim edilirken gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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