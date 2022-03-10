5 aylık süren çalışma sonucu yakalandı

KAYNAŞLI, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler resmi belgede sahtecilik suçundan aranan şahsı 5 ay süren takip sonucunda yakaladı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan aranan İ. S. İsimli şahsı yaklaşık 5 aydır devam eden çalışmalar sonucunda Koçyazı Mahallesinde ikamet ettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına sonrasında jandarma timleri yaptıkları ev aramasında zanlıyı yakaladı. Göz altına alınan zanlı adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa