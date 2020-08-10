5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
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5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu

Tülin Şahin ile nikahsız olduğu ortaya çıkan ve Şahin'le bebeğine psikolojik baskı uyguladığı söylenen Pedro de Noronha "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman ' hem de 'canım ' anlamında. İnsan kızına 'canım' dediği için rezil edilir mi?" diyerek isyan etti.

10.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:01

Ünlü model Tülin Şahin, geçtiğimiz sene nisan ayında Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş kasım ayında da bebeğini kucağına almıştı. Şahin'in Noronha ile resmi olarak evli olmadığı ortaya çıkınca yaptığı açıklamada doğum sonrası eski fiziğine dönmesi konusunda Noronha'nın ağır baskı yaptığını ve 5 aylık kızıma bile 'Şişman' dediğini söyledi. İddiaların ardından Pedro de Noronha da sessizliğini bozdu.

"TÜLİN'İN GÖSTERDİĞİ ÖFKEYE SEVGİYLE CEVAP VERECEĞİM"

Posta'ya konuşan Noronha, iddiaların asılsız olduğunun altına çizerek "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım' anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" ifadelerini kullandı.

5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

Tülin Şahin, Nisan 2019'da Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini duyurmuş, kısa süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı dünyaya getiren ünlü manken, bir süre sonra Noranha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılığın ardından Pedro de Noronha, Şahin'in kendisine kızlarını göstermediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. Tülin Şahin, konunun gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada açıklama yaparak psikolojik şiddete maruz kaldığını ve sürekli kendisine baskı yapıldığını söyledi.

5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Haber Yorumları (2)
TİPİTİP: TİPİNE BAKINCA ADAMIN HAKLI OLDUĞU ZATEN ANLAŞILIYOR.
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YORUMCU: büyük heves ve aşk ile çıktığınız yolların hayal kırıklığı olması ne acı. .
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