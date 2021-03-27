5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi
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5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi

İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA - Haberler | 3. Sayfa

5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi İzmir'de imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen Anıl Y. tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), yakınları tarafından gözyaşları ile defnedildi.

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5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi

İZMİR - İzmir'de imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen Anıl Y. tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), yakınları tarafından gözyaşları ile defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü, sokakta yürürken 2 aydır ayrı yaşadığı ve dini nikahlı olduğu eşi Anıl Y. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından saldırgan Anıl Y., olay yerinden kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü'yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan Ünlü, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçerken, Anıl Y. ekipler tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sezen Ünlü'nün cenazesi ise yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alındı. Ünlü, cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi. Ünlü'nün anneannesi Remziye Orallı ise başındaki şalı torununun mezarına bağladı. Ünlü'nün anne ve babasının ayrı olduğu öğrenilirken, annesi cenaze törenine katılmadı.

Anıl Y.'nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi.

5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi
5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi
5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi
5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA

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