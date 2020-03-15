5 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu Adıyaman'da, 5 çocuk annesi ve 6. çocuğuna da hamile olan kadın, evinde ölü bulundu.

Adıyaman'da, 5 çocuk annesi ve 6. çocuğuna da hamile olan kadın, evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi 521 Sokak içerisinde ikamet eden 5 çocuk annesi ve 6. çocuğuna 5 aylık gebe olan 42 yaşındaki Nebiye Ekici, yakınları tarafından evde baygın halde bulundu. Daha önceleri de zaman zaman baygınlık geçiren kadın için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, kalbi ve solunumu duran Ekici'ye müdahaleler yapmaya başladı. 5 Aylık hamile kadını kurtarmak için mücadele veren sağlık ekipleri kadını, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek müdahaleye burada devam etti. Burada tedavi altına alınan Nebiye Ekici, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekici'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA