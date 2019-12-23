5 aylık bebek yangında öldü
Haberler » 3. Sayfa » 5 aylık bebek yangında öldü - Haberler

5 aylık bebek yangında öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü.

23.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:19
5 aylık bebek yangında öldü

Gaziantep'in ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 aylık öldü. 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran , 5 aylık bebeğini ise cansız kurtaramadı.


Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kadının 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanlar yükseldi. K.A. isimli anne, 2 çocuğunu alarak dışarıya çıkarmayı başardı. Münzir Movas isimli 5 aylık bebeği dumanların arasında kalan kalan anne, yoğun duman nedeniyle tekrar eve giremedi. Komşularından yardım isteyen anne, tüm çabalarına rağmen bebeğine ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Bebek, cenaze aracıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bebeğin ölüm haberini alarak hastane morguna gelen baba Ahmet Movas ise büyük acı yaşadı.


İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sebebi araştırılıyor - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler