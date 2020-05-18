5 aylık bebek Korona virüsü yendi... Bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
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5 aylık bebek Korona virüsü yendi... Bebek, alkışlarla annesine teslim edildi

5 aylık bebek Korona virüsü yendi.

5 aylık bebek Korona virüsü yendi... Bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
18.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:35

5 aylık bebek Korona virüsü yendi... Bebek, alkışlarla annesine teslim edildi

KÜTAHYA - Kütahya'da Korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan 5 aylık bebek, yaklaşık 2 aylık tedavi gördüğü hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Korona virüs (Covid- 19) teşhisi konulan bebek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 2 ay gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

Ailesi tarafından ateş ve solunum sıkıntısından dolayı, Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen, A.S. isimli 4 aylık bebeğe Kovid- 19 teşhisi konuldu. Bebek bunun üzerine hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Burada yaklaşık 45 gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. Ardından gözetim altında tutularak kontrolleri yapıldı. Son testlerinin negatif çıkmasının ardından alkışlarla ailesine kavuştu. Bebeğin şaşkınlığı görüntülere yansıdı.

KSBÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özsoy, bebeğin şu ana kadar en küçük hasta olduğunu vurguladı. Özsoy ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ise, hastane personellerinin fedakarca gece gündüz çalıştıklarına dikkat çekerek, bebeğin sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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