5 Aylık Bebek Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu

Erzurum'da doğuştan safra kanalı olmayan 5 aylık bebek, Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 6 aylık bebekten alınan karaciğerin kendisine nakledilmesiyle yaşama tutundu.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Kıymet ve Ahmet Orhan çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü 5 aylık Elif Orhan, doğum sonrası sarılık geçirmesi ve doğuştan safra kanalı olmaması nedeniyle bir süre önce tedavisi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde görevli Doç. Dr. Ali İşlek tarafından muayene edilen Elif Orhan'a, tetkikler sonrası karaciğer nakli yapılması kararlaştırıldı.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ile görüşüldükten sonra ilgili kurumlarca karaciğer nakli sırasına yazdırılarak organ bekleyen Elif bebek, hastanede tedaviye alındı.

Bir süre önce Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 6 aylık bir bebeğin ailesince bağışlanan karaciğeri, görevlilerce Erzurum'a getirilerek Prof. Dr. Öztürk başkanlığında 4 saat süren operasyonla Elif bebeğe nakledildi.

Elif bebeğin ailesi, kızlarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Hastanede aileyi ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Öztürk ve ekibinin başarılı ameliyat yaptığını söyledi.

Bebeğin annesi Kıymet Orhan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çomaklı, "Elif bebeğimizin organ nakliyle hayata tutunmasını sağlamak çok güzel. Doktorlarımızı tebrik ediyorum. Organ naklini önemsiyoruz. Arkadaşlarımız da her geçen gün sayı ve kaliteyi artırarak organ naklinde yoğun çaba gösteriyor." dedi.

Prof. Dr. Öztürk de karaciğer nakline karar verilen Elif bebeğe gerekli organın Samsun'dan bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elif bebek organ nakli sırasındaydı. Samsun'da 6 aylık bebeğin beyin ölümü gerçekleşmesi ve ailenin de bağışta bulunmasıyla bebeğin karaciğerini Elif kızımıza naklettik. Çocuk doktoru arkadaşlarımız da başarılı bir iş yaptılar. Bebeği taburcu olacak hale getirdik, sağlık durumu iyi."

Anne Kıymet Orhan da karaciğer bağışı yapan aile ile nakli gerçekleştiren Öztürk ve doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA