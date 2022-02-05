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5 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı, Sezai Akın - Güncel
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5 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çevirdi TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğan 5 ayaklı kuzu, görenleri şaşkına çevirdi.

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (İHA) - 5 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çevirdi

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğan 5 ayaklı kuzu, görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Peymunut mezrasında besicilik yapan Enver Çulcu'nun koyunlarından biri 5 bacaklı kuzu doğurdu. Ağıla girdiğinde kuzuyu gören Çulcu, büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzunun doğduktan kısa süre içerisinde telef olduğu öğrenildi.

Koyunun doğurmasına yardım ettiğini aktaran Çulcu, "Baktım ki 5 ayaklı kuzu geldi. 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim" dedi.

5 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çevirdi

5 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çevirdi

5 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel

Çemişgezek, Tunceli, Güncel, Haber

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