5 ay önce başlatılan kan bağışı kampanyası bugün sona eriyor
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5 ay önce başlatılan kan bağışı kampanyası bugün sona eriyor

5 ay önce başlatılan kan bağışı kampanyası bugün sona eriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Güzel Sanatlar Galerisinde 5 ay önce başlatmış olduğu kan bağışı kampanyası bugün akşam saatlerinde sona erecek.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Güzel Sanatlar Galerisinde 5 ay önce başlatmış olduğu kan bağışı kampanyası bugün akşam saatlerinde sona erecek.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesinin Gazipaşa Caddesinde Güzel Sanatlar Galerisinde Ocak ayında başlatmış olduğu kan bağışı kampanyası bugün akşam sona erecek. Kampanyanın son gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak kan bağışı yapmak için güzel Sanatlar galerisinin yolunu tuttu. Ardından bağışçılar doktorlar tarafından değerleri ölçülerek kan bağışı verilmeye uygun olup olmadığı bakıldı. Kan bağışına uygun olan vatandaşlar kan vererek hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan kan bağışı yapan kişilere ise tansiyonun düşmemesi için Kızılay ekibi tarafından tatlı ve soda ikramında bulunuldu. Kızılay Zonguldak Şubesi doktoru İbrahim Zai, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Bütün vatandaşlarımızı sürekli olarak kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Burası bizim için çok verimli oldu. Ancak pandemiden dolayı biraz düşüş var. Ona rağmen vatandaşlar ilgi gösterdiler" dedi. - ZONGULDAK

5 ay önce başlatılan kan bağışı kampanyası bugün sona eriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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