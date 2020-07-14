5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu

Mersin'de Nida Nur Yıldız 5 ay evli kaldığı eski eşi hakkında, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu
14.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:32

Mersin'de Nida Nur Yıldız 5 ay evli kaldığı eski eşi hakkında, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yıldız, eski eşinin en ağır cezayı almasını isterken, eski eş ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

Mersin'de yaşayan 30 yaşındaki Nida Nur Yıldız, 5 ay evli kaldığı i.B.E. hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Eski eş İ.B.E. ise eski eşinin kendisine kumpas kurduğunu iddia ederek, karşı dava açtı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Nida Nur Yıldız'ın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Kadına karşı fiziksel ve cinsel olgunun her geçen gün daha çok yakıcı ve yıkıcı sonuçlar ortaya koyduğu günümüzde, maalesef ki boşanma aşamasında vekilliğini üstlendiğimiz müvekkilimiz Nida Nur Yıldız tarafından tarafımıza bir başvuru yapılmış, eski eşinin telefonunda kayıtlı olan videolarının Whatsapp gruplarından paylaşıldığı, başkalarına gönderildiği yönünde bir bilgi iletilmiştir. Akabinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülmüş, soruşturma kapsamında toplanan deliller ile şüpheli hakkında özel hayatın gizliliği suçundan iddianame düzenlenmiştir. Müvekkilimizin burada vermiş olduğu mücadele esasen sadece kendisi adına değil, cinsel hedef gösterilmek nedeniyle incitilen kadınlık onurunun, bugüne kadar incitilen tüm kadınların mücadelesidir. Bu anlamda biz de çok yönlü olarak hukuki mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"BU BENİM AYIBIM DEĞİL"

Yıldız ise 2018 yılı Eylül ayında evlendiği eşinden 2019 Ocak ayında boşandığını söyledi. Boşandıktan sonra eşinin çevresindeki arkadaşlarından mesajlar aldığını iddia eden Yıldız, "O arkadaşlarımdan benim videomun kayıt edilip, onlara yayıldığını öğrendim. Daha sonra araştırmalarımı yaptıktan sonra yetkili mercilere zaten suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin aslında 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Onlarında gerekli bütün görüntülerini savcılık makamına ilettim. Ben şunu istiyorum. Bu olaylar birçok kadının başına geliyor. Çoğu cesaret edemiyor, çoğu kendini suçluyor, çoğu susturuluyor. Bende şunu görecekler korkmuyorum, ağlamıyorum, herhangi bir çekincem de yok. Çünkü bu benim ayıbım değil. Dik durup hakkını alan, söke söke alan kadınlara herkesi alıştıracağız" diye konuştu.

Karşı tarafla birçok davalarının olduğunu kaydeden Yıldız, "Tazminat taleplerimiz olacak kendisinden ve tabi ki en ağır cezayı almasını talep ediyor, istiyorum. Bu suçu birden fazla kadına işleyen bu adamın en üst seviyeden cezalandırılmasını bekliyorum. Çünkü insanların onuruyla, şerefiyle, namusuyla oynamak bu kadar kolay olmamalı. İnsanların korkacak bir şeylerinin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

İ.B.E. de kendisiyle ilgili iddiaları ortaya adan şahsın eski eşi olduğunu söyledi. Eski eşiyle 5 aylık bir evliliklerinin olduğunu kaydeden İ.B.E., "Ondan sonra anlaşmalı bir şekilde boşandık. Bu şahıs tehdit, şantaj ve bir takım iftiralarla şahsıma kumpas kuran eski eşimdir. Burada bu şahsa yanlış akıl verenler, yönlendirilenlerin bütün amaçlar şahsımın itibar kaybına uğratmaktır. Benden tehdit, şantaj ile maddi menfaat kazanmak derdindedirler. Fikir üretenleri ve sosyal medyada şahsımı hedef göstererek ticari hayatımıza, aile hayatımıza, aile bütünlüğümüze, ismimize, saygınlığımıza zarar vermeye çalışmaktadırlar. Sosyal medyada ve diğer yerlerde itibar suikastına son verilmelidir. Bu şahıslar hakkında 2019 yılından beri zaten gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur. Halen adli makamlarda bu dosyalarımız bulunmaktadır. Bugün itibariyle de birkaç suç duyurusunda daha bulunduk. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yüce Türk adaletine güvenim sonsuzdur" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Fatih Sultan Halife Hafter Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Aybüke Pusat Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Okan Buruk Adem Büyük Sergen Yalçın Serdar Gürler Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: 5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' iddiası mahkemelik oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 10:00:52. #1.15#
title