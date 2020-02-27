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5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır" dedi.

27.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:34
5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti

Sözcüsü Hami Aksoy, "Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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