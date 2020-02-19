19.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:32

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Eğitim sektörü de ülkemizde nesillerin gelişmesi, ülkenin kalkınması ve büyümesi adına çok değerli hizmetler üretiyor. Biz malımızın değerini yükselteceksek Ar-Ge'yi, inovasyonu yapacaksak bunun için köklü, sağlam ve güçlü bir eğitime ihtiyacımız var. " dedi.

Gülle, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteğiyle Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, TİM olarak her zaman ve göreve geldikleri ilk günden beri "Dış Ticaret Fazlası veren Türkiye" mottosuyla yola çıktıklarını dile getirdi.

Geçmişte dış ticaretin Türkiye'ye dönem dönem sıkıntılar yaşattığını ve bu açıdan dış ticaretin önemli olduğunu vurgulayan Gülle, "Öyleyse biz bu cari açık belasından kurtulmak için hangi yoldan gitmeliyiz ve ne yapmalıyız? Bunun için 3 tane formül söyledik. Birincisi, ithal ettiğimiz her ürünü Türkiye'de üretmek. İkincisi, ihraç ettiğimiz mallarımızın değerini 2 katına yükseltmek, değerini artırmak. Üçüncü ise hizmet ve ihracat alanlarımızı, döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi genişletmek." diye konuştu.

2018 yılında hizmet ihracatçıları birliği kurulduğunu anımsatan Gülle, "Onun içerisinde çok önemli görevler ihtiva eden eğitim sektörü de ülkemizde nesillerin gelişmesi ülkenin kalkınması ve büyümesi adına çok değerli hizmetler üretiyor. Biz malımızın değerini yükselteceksek Ar-Ge'yi, inovasyonu yapacaksak bunun için köklü, sağlam ve güçlü bir eğitime ihtiyacımız var. Gelişen, büyüyen ülkelerdeki formül çok zor ve karmaşık bir şey değil. 3 tane ayak var bir; irade, yani hükumetler, devlet. İki; bunu gerçekleştirecek özel sermaye. Üçüncü; bunun için gerekli olan eğitim ve üniversite. Bu yolda üniversitelerimizin çok önemli katkısı var." ifadelerini kullandı.

Gülle, bugün Türkiye'de, dünyanın hemen hemen her ülkesinden gelen 150 binden fazla öğrencinin ağırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu eğitim hizmetinin, faaliyetinin artarak devam etmesi en büyük dileğimiz. Bu kıymetli zirvenin sonuçlarının eğitimimize, ülkemize, dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Bu program sonunda inşallah bizlerin, iş dünyasının, Türkiye'nin kalkınmasında ve büyümesindeki en önemli yol haritası olan ihracatımıza faydalı sonuçlar üretmesini dileyerek, bu organizasyona emek veren ve dünyanın her yanından gelen temsilcilerimize ve eli öpülesi hocalarımıza teşekkür ediyorum."

"DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyimizle bu alanda faaliyet gösteriyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise kısa selamlama konuşmasında, bugünkü etkinliğin temasının birlik olduğunu ve bunun en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

Olpak, "İkinci konu ise 12 yıl önce başlayan serüvenin bu yıl 5'inci uluslararası aktivite olarak devam etmesi. Güncel anlamda biz bunu sürdürülebilirlik olarak ifade ediyoruz. Ondan dolayı da bu etkinlikte emeği geçenleri ve destek olanları tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Söz konusu etkinliğin akademik boyutu dışında bir başka boyutunun daha bulunduğuna dikkati çeken Olpak, "Karşılıklı olarak öğrencilerin üniversitelerimiz, ülkelerimiz arasında gelip gitmesinin elbette bir kültürel boyutu var. Çok önemsediğimiz bir boyutu var. Bunun ticari bir faaliyet olmadığını söyledik ama aslında bu değişimin, bugünkü organizasyonun ticari olmamakla birlikte, öğrenci değişiminin de bir ticari boyutu var. Ben onun bir başka boyutunu da ifade etmek istiyorum. Biz de yine Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Sayın Mustafa Aydın hocamızın 2011 yılında kurmuş olduğu DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyimizle bu alanda faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, öğrencilerin karşılıklı eğitim görmelerini önemsediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anlamda önemsiyoruz iş dünyası olarak. Gerek onlar kendi ülkelerine döndüklerinde ya da eğitim gördükleri ülkelerde kaldıklarında 2 ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkilerini pekiştirmek anlamında bizlerin kalıcı elçiliği işlevini görüyorlar. DEİK olarak acaba hangi ülkeden hangi alanda öğrenciler örnek olarak gelir bizim ülkemizde eğitim görürlerse o ülkeyle ilişkilerimizi daha iyi geliştirebiliriz konusuna daha da fazla kafa yormak bizim de niyetlerimiz ve gayretlerimiz içerisinde."

Kaynak: AA