"5. Avrasya Edebiyat Festivali" İstanbul'da düzenlenecek - Haberler
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"5. Avrasya Edebiyat Festivali" İstanbul'da düzenlenecek

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Avrasya Halklar Asamblesi Desteği tarafından düzenlenen 5. Avrasya Edebiyat Festivali (LIFFT), 11-14 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA) - Avrasya Halklar Asamblesi Desteği tarafından düzenlenen 5. Avrasya Edebiyat Festivali (LIFFT), 11-14 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

LIFFT'ten yapılan açıklamaya göre, Avrasya'daki yazarlar ile okurların yaratıcılığını, dostluğunu pekiştirmeyi ve birleşik bir Avrasya edebiyat alanı oluşturmayı amaçlayan festival kapsamında çeşitli ödüller verilecek.

Çevrim içi yapılan seçimlerle 69 ülkeden 500'e yakın şairin katıldığı festivalin İstanbul'daki final bölümünde, Türkiye, Azerbaycan, ABD, Rusya, Belçika, Avusturya, Kazakistan, Kırgızistan, İsrail, Mısır ve dünyanın değişik ülkelerinden yazar ve şairler yer alacak.

Etkinlik, LIFFT YouTube kanalından ve sosyal medya platformlarından da takip edilebilecek.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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