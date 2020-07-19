5 asırlık 'kabza' geleneği Ümraniye'de yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

5 asırlık 'kabza' geleneği Ümraniye'de yaşatılıyor

Ümraniye Belediyesi'nin 4 yıl önce başlattığı okçuluk kursları sayesinde bugün, Türk okçuluğunun 5 Asırlık kabza geleneğini ayakta tutuyor.

5 asırlık 'kabza' geleneği Ümraniye'de yaşatılıyor
19.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:02

Ümraniye Belediyesi'nin 4 yıl önce başlattığı okçuluk kursları sayesinde bugün, Türk okçuluğunun 5 Asırlık kabza geleneğini ayakta tutuyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 'kemankeş' olmaya hak kazanan kişiler Tarihi Hekimbaşı Av Köşkü'nde düzenlenen törenle kabzalarını aldı.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği okçuluk eğitimlerini tamamlayan 65 kişi, Türk okçuluğunun sembollerinden biri olan 'kabza' töreniyle 'kemankeş' olmaya hak kazandı. Tarihi Hekimbaşı Av Köşkü'ndeki kabza töreni öncesinde gün boyu düzenlenen yarışmalar ve etkinlikler sonrasında sporcular hem kabzalarını, hem de yarışmalarda elde ettikleri başarılar sonucu hak kazandıkları kupa ve sertifikaları aldı.

Kabza töreninde öncelikle kadın ve erkek okçular adına birer okçu, eğitmenleri tarafından onaylandıktan sonra okçuluk yemini etti ve kabzayı öperek başlarına koydu. Sonrasında ise başarılı olan sporculara ödülleri verildi. Paralimpik okçular gösterileriyle ise büyük alkış aldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Okçuluk Vakfımızın kurmuş olduğu okçuluğu geliştirme ve dünyaya yayma politikası ile çok geniş kitlelere ulaştık. Bunlardan biri de Ümraniye Belediyesi'nin kurduğu bir kulüp var. Bu kulüpte bugüne kadar bin 600 kişi yetiştirdi. Şu anda da 137 öğrencisi var. Okçuluk ile alakalı nerede bir etkinlik olursa Türkiye'de orada da Ümraniye Belediyesi'nin okçuluk kulübü var. Biz de bugün Osmanlı'dan kalan bu güzel töremize uygun şekilde kabza töreni yapıyoruz. Burada kazanan okçu kardeşlerimize törende ödüller vereceğiz. Ben hem okçuluk sporuna gönül vermiş bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bilal Erdoğan'ın katkılarıyla Okmeydanı'nda tarihimizden kalma Okçuluk Camii'nden külliyesine ve hatta otoparkına kadar hepsi tekrar faaliyete geçti. İnşallah bunun bir küçük benzerini de Ümraniye'de yapmayı düşünüyoruz. Bu tür sporlara destek verip gençleri mutlaka sporla ve sanatla buluşturmalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak Magazin
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma 3. Sayfa
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı Magazin
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu Güncel
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi Ekonomi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak Spor
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı...
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
'Namusuma yan baktın' dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
"Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Fatih Sultan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu
Spor Adem Ljajic Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Bakan Twitter
Şu an buradasınız: 5 asırlık 'kabza' geleneği Ümraniye'de yaşatılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 19:34:26. #1.15#
title