5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

03.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:17
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, cephede özgürlüğü için çarpışan Türk kadınının, ekonomik ve sosyal hayatta da medeni haklarını elde edinceye kadar mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, cephede özgürlüğü için çarpışan Türk kadınının, ekonomik ve sosyal hayatta da medeni haklarını elde edinceye kadar mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin kadınıyla, erkeğiyle bir bütün olduğunu ve birlikteyken her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerine olan inancıyla harekete geçmiş ve Türk kadını, dünyanın pek çok ülkesindeki kadınlardan önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir" dedi.

Türk kadınının elde ettiği bu haklarla kendi ayakları üzerinde duran bir birey olarak, sosyal hayatta da yer bulduğunu, iş hayatına katıldığını, yaşamın farklı alanlarında söz sahibi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Toplumun temel taşlarından olan kadınlarımız eğitim aldıkça, kendini yetiştirdikçe, farklı sektörlerde farklı kademelerde çalıştıkça ailelerine gerek ekonomik gerekse sosyo- kültürel anlamda katkı sağlamaktadırlar. Büyük Önderimiz Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.' Yerine göre annemiz, öğretmenimiz, eşimiz, arkadaşımız, sırdaşımız olan fedakarlığın timsali, en zor zamanlarda sırtımızı dayadığımız, dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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