Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla Batı dünyasının pek çok ülkesinden de önce Türk kadınının siyasi ve hukuki haklarına kavuştuğunu anımsatarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, Twitter hesabı üzerinden 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"(Türk kadını Cumhuriyet'in gereği olarak ülke yönetimine de katılmalı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için siyasi haklara kavuşmalı) diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla Batı dünyasının pek çok ülkesinden de önce Türk kadını siyasi ve hukuki haklarına kavuştu. Bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."