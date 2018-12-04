Samsun Valisi Osman Kaymak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün, birçok devletten daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını kazandırdığını hatırlattı.

Türk Medeni Kanunu ile aile ve sosyal çevrede birey olarak yerini alan Türk kadınının, 1934 yılında da seçme ve seçilme hakkını elde ederek Türk siyasi hayatında söz sahibi olduğunu anımsatan Kaymak, "Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Vali Kaymak, şunları kaydetti:

"Sonsuz sevginin, hoşgörünün, emeğin ve sabrın ne demek olduğunu, çocukluktan yetişkin birey olana kadar kendilerinden öğrendiğimiz kadınlarımız şüphesiz ki her şeyin en güzeline layıktır. Samsun, ülkemizde uygulanmasına başlanılan, kadın ve kız çocuklarının sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam imkanlarına, kapsamlı kentsel hizmetlere, şiddete maruz kaldıklarında haklarını güvence altına alacak mekanizmalara erişimini ve yerel yönetimlerin planlama ve karar süreçlerine katılımını sağlayarak, erkekler ile birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen Kadın Dostu Kentler kapsamında kendisine yer bulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, varlıklarıyla yaşamımızı anlamlandıran, fedakarlıklarıyla hayatımızı kolaylaştıran ve başarılarıyla ilham kaynağımız olan kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."