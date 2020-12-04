5 Aralık Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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5 Aralık Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

04.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:23
5 Aralık Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

5 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Aralık'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Aralık CumartesiBoğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2841113

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, BERKİN, EREZ, GÜLFİDAN, HATİP, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/12/2020 09:00:00 - 05/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817244

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FERİT PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, KIŞLA, KURTULUŞ, MEVLANA, OMURTAK, SAFİYE AYLA, TEPECİK, VAROL, YAR, YAŞAR DOĞU, YENİLİK, ÇİTLEMBİK DEDE, ÖZVERİ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ sk/ HASTANE mah OKUTAN, TAŞKIN ÇİFTLİK sk bölgelerinde 05/12/2020 09:00:00 - 05/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817246

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 05/12/2020 14:00:00 - 05/12/2020 18:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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