5 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi
Gökhan İnler'den eğitime tablet desteğiAdana Demirsporlu oyuncu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye başladıİnler: Bizler bu ülkenin çocuklarıyız, fırsatımız varken yardım etmeliyizSÜPER LİG13.
Gökhan İnler'den eğitime tablet desteği
Adana Demirsporlu oyuncu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye başladıİnler: Bizler bu ülkenin çocuklarıyız, fırsatımız varken yardım etmeliyiz
SÜPER LİG13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor13.30 Göztepe - Hes Kablo Kayserispor16.00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir16.00 İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor19.00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor
BEŞİKTAŞTakım izinliFENERBAHÇESarı lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.17.00 Fenerbahçe kafilesi, Denizli'ye hareket edecek.18.00 Takımın Denizli'de karşılanması.
TRABZONSPORBordo mavili ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.TFF 1'İNCİ LİG13.30 Giresunspor - Eskişehirspor16.00 Beypiliç Boluspor - Altay16.00 Menemenspor - Bandırmaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL15.30 Burnley - Everton (Cenk Tosun)20.00 Juventus - Torino (Merih Demiral)
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka15.15 Beşiktaş - Türk Telekom17.30 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ20.00 Galatasaray - Büyükçekmece Basketbol
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Samsun Canik Belediye - Birevim Elazığ İl Özel İdare
VOLEYBOLEfeler Ligi16.00 Bursa Büyükşehir Belediye - Haliliye Belediye17.30 Arkasspor - Solhan Spor
- Sultanlar Ligi14.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA14.00 Çan Gençlik Kale Spor - Fenerbahçe Opet
17.30 Galatasaray HDI Sigorta - Kuzeyboru
Kaynak: Demirören Haber Ajansı