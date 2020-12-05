5 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

Gökhan İnler'den eğitime tablet desteğiAdana Demirsporlu oyuncu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye başladıİnler: Bizler bu ülkenin çocuklarıyız, fırsatımız varken yardım etmeliyizSÜPER LİG13.