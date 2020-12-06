5 Aralık 2020 Haberleri
06.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:20
5 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
- Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi
- Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak
- Aynı gün aynı noktada kısıtlamayı iki kez ihlal eden sürücüye ceza yağdı
- Dünyanın en büyük buz dağının 1800 kilometrekaresi 3 yılda yok oldu
- Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar
- Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi
- Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı
- Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti
- 5 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe unutuldu
- Juventus, derbide Torino'yu geriden gelerek 2-1 mağlup etti
- Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
- Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor
- Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125
- Galatasaray'da ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi bir gün
- Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi
- Son Dakika: Galatasaray evinde Hatayspor'u 3-0'la geçti
- Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak
- Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti
- JASAT ekipleri, korkunç cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü
- Kısıtlamada yolun boş olacağını düşünen sürücü, kuralları unutunca kaza kaçınılmaz oldu
- Kısıtlamada patates servisine çıkan şahıs, cezadan kurtulamadı
- Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler
- Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı
- Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu
- Koronavirüs vakalarının yüzde 100 arttığı Antalya'da, 65 yaş üstü ve 20 yaş altının ulaşım kartları kullanıma kapatılıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi
- G.Saraylı Diagne, ısınmaya kanserden hayatını kaybeden Senegalli Diop'un formasıyla çıktı
- Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
- Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı
- Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
- Bir hayvan vahşeti daha! Kedinin arka ayaklarını kestiler
- Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı
- Malatya'da boş arsada çanta içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu
- Antalya'daki depreme bilgisayar başında yakalanan gencin paniği, canlı yayına yansıdı
- Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı
- Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
- Aniden yola fırlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu
- Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı
- Kayınpeder, çocuğunu görmeye gelen damadına cadde ortasında kurşun yağdırdı
- Messi, Cadiz'e 2 gol atarsa Pele'nin rekoruna ortak olacak