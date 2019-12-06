5 Aralık 2019 Haberleri
5 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
06.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:18
- Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı
- Hülya Avşar'a benzerliğiyle dikkat çekti! Melisa Şenolsun, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
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- Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi
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- Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi
- ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek?
- WhatsApp kullanıcı şikayetlerine dikkat verdi: Toplu mesajlaşma 7 Aralık itibariyle yasaklanacak
- Kılıçdaroğlu'ndan duygulandıran 'Ceren Özdemir' paylaşımı: Seni unutmayacağım kızım
- AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı
- Donald Trump, finansal bilgilerinin gizliliği için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
- 6,5 saat kalbi durdu, 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı
- Zina nedeniyle değnek cezasına çarptırılan genç infazda bayıldı, ancak ceza tamamlandı
- Aleyna Tilki'nin 'Sürpriz var' paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak
- Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı
- Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı
- Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür
- Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan 'Var' açıklaması geldi
- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir
- YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var
- Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak
- Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi
- 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek
- PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası
- Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Adalet Komitesi, azil maddelerini yazmaya başlamalı
- Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi
- Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı
- Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür
- Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum
- Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız
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- Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı
- Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir
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