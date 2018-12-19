5 aracın karıştığı 8 kişinin yaralandığı feci kazadan yaralı kurtulan sürücü hasar gören aracına üzüldü

5 aracın karıştığı 8 kişinin yaralandığı zincirleme kazadan hafif yaralanarak kurtulan sürücüyü vatandaşlar ikna etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 aracın karıştığı 8 kişinin yaralandığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hasar gören aracına üzüldü. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından teselli ve ikna etti.

İddiaya göre, Gaziantep Şanlıurfa Karayolu Nizip ilçe girişinde aşırı hız ve sis nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen kazada 5 ayrı otomobil birbirine girdi. Ortağın savaş alanına döndüğü kazada otomobillerden biri refüje çıktı. Bölgedeki yoğun sis nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 7 yaralı, Nizip devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olması başka bir kazayı önlemek için önlem alırken, yolda ulaşım kontrollü olarak verildi.

Kendinden vazgeçti, arabayı düşündü

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ayakta tedavi edilen bir sürücü ise kaza sonrasında aracının hasarlı halini görünce kendinden vazgeçerek, otomobilin üzüntüsünü yaşadı. İsmi öğrenilemeyen sürücüyü olay yerindeki diğer vatandaşlar, ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar, aracının üzüntüsünü yaşayan sürücüye, "Serviste yaptırırsın, sen canını sıkma. Aynı orijinal parçasını taktırırsın, serviste yaptırırsın. Sana bir şey olmadı, ona şükret. Gereken parçaların hepsi, serviste takılır" diyerek, teskin etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA