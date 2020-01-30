5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (2)
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5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (2)

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen 5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

30.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:05
5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (2)

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen 5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı tarafından ödüllerin verilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

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Kaynak: AA

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: 5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (2)
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