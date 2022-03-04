5 ameliyat geçiren Hilal, 11 yıl sonra yürümeye başladı

MUĞLA'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 ay yoğun bakımda kalan, 5 kez ameliyat olan ve kısmi felç nedeniyle sol tarafını hissetmeyen Hilal Pektezel (39) pes etmedi. 11 yıl sonra yürümeye başlayan fitness eğitmeni Pektezel, "Pes etmedim ve başardım. Tamamen iyileşip, fitness eğitmenliğimi sürdürmek istiyorum" dedi.

Menteşe ilçesinde Hilal Pektezel, fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında bayıldı. Salonda bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla Pektezel, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi. Ameliyat olan Pektezel, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

Babası ile birlikte yaşantısını Milas'ta sürdürdüğünü dile getiren Pektezel, "Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmamız gerekiyor. Sağlıklı yaşam için spor şart. Ailemizin değerini bilmeliyiz. Hastalık döneminde bunu çok iyi anladım. Stresli yaşantının bir kenara bırakılması gerekiyor. Ayağa tekrar kalkmamda ailemin büyük desteği oldu. Fizik gücümü biraz daha toparlamam gerekiyor. Tamamen iyileştikten sonra fitness eğitmenliğimi sürdürmek istiyorum" dedi.